Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl von Audi

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in Sontra-Ulfen ein grauer Pkw Audi A 6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen "M-NQ 260" entwendet. Der Pkw war unter einem Carport eines Anwesens in der Netragasse untergestellt. Nach bisherigem Ermittlungsstand begaben sich, um 04:07 Uhr, zwei unbekannte Männer auf das Anwesen und entwendeten innerhalb weniger Minuten den Audi A 6. Es ist davon auszugehen, dass es den Tätern gelang, das Signal des Fahrzeugschlüssels zu kopieren, um ihre Tat auszuführen. Der Schaden wird mit ca. 60.000 EUR angegeben.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Ca. 20 - 25 Jahre alt; 170 - 180 cm groß und von schlanker Gestalt. Sie waren sportlich bekleidet.

Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Tipps der Polizei:

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless-Komfortsystem besitzen:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance. - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern/ Rucksäcken in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln. - Bedienen Sie Schließsysteme immer nur direkt am Fahrzeug. Bei größeren Distanzen erhöht sich auch die Chance, den Funkweg "abzugreifen". - Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt. - Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell