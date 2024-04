POL-ESW: Diebstahl von Baustelle

Eschwege (ots) - Polizei Sontra Unfall mit Wildschwein Um 03:40 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 38-Jähriger aus Meerane mit einem VW Transporter die B 400 in Richtung Sontra. In der Gemarkung von Unhausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das den Unfall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Polizei Witzenhausen Unfall mit Katze Um 20:10 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 35-Jähriger aus Kassel mit einem Pkw die B 80 in ...

