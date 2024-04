Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.04.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken

Um 18:38 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 65-Jähriger aus Eschwege aus einer Parklücke "An den Anlagen" in Eschwege auszuparken. Dabei übersah er den ebenfalls dort rangierenden Pkw, der von einer 31-Jährigen aus Treffurt gefahren wurde. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Wildunfälle

Um 21:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit einem Pkw die L 3301 zwischen Kammerbach und Frankenhain. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte kurz zuvor, um 21:13 Uhr, eine 53-Jährige aus Waldkappel, die mit ihrem Pkw zwischen Waldkappel und Friemen unterwegs war. Das Reh wurde tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Um 20:37 Uhr war es erneut ein Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Auto eines 33-Jährigen aus Kassel, der auf der B 7 zwischen Oetmannshausen und Bischhausen unterwegs war, erfasst wurde. Das Reh verendete an der Unfallstelle; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Auf der Fahrt von der B 7 in Richtung Reichenbach erfasste gestern Abend, um 20:53 Uhr, ein 36-Jähriger aus Hessisch Lichtenau einen Hasen, der den Pkw im Bereich des Kühlergrills beschädigte. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 07:08 Uhr befuhr heute Morgen eine 36-Jährige aus Waldkappel die L 3459 zwischen Thurnhosbach und Stadthosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wohnungseinbruch

Zwischen dem 22.03.24 und dem 15.04.24, 11:30 Uhr haben Unbekannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stubenstraße in Witzenhausen aufgehebelt und im Anschluss die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei wurden auch eine Matratze und ein Stuhl aufgeschlitzt. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Zu schnell unterwegs

Um 23:16 Uhr befuhr am gestrigen Montagabend eine Polizeistreife der Polizeistation Witzenhausen die B 80 von Witzenhausen kommend in Richtung der B 27. Dabei fiel bereits ein Pkw Skoda auf, der unruhig hinter zwei Sattelzügen herfuhr. Nachdem die beiden Sattelzüge nach links auf die B 27 abgebogen waren, bog der Pkw rechts ab. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug derart, dass sich der Abstand zum Streifenwagen schnell vergrößerte. Nachdem die Polizeibeamten ihrerseits beschleunigten, wurden teilweise Geschwindigkeiten von über 170 km/h erreicht, wobei sich der Abstand weiter vergrößerte und der verfolgte Pkw kurz außer Sichtweite geriet. Kurz vor der Ortschaft Werleshausen war der Skoda wieder zu sehen. Nachdem der Fahrer in Richtung Werleshausen abgebogen war, beschleunigte er erneut, worauf die Distanz zum Streifenwagen sich schnell vergrößerte. Erst mit Erreichen der Ortschaft Werleshausen gelang es den Polizeibeamten, den Fahrer des Pkws aufzufordern, anzuhalten. Dieser Aufforderung kam er auch sofort nach. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 40-Jährigen aus dem benachbarten Eichsfeldkreis. Nach Abzug von Toleranzen blieb eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h, die entsprechend geahndet wird. Auf die Sicherstellung des Führerscheins wurde - nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft - zunächst verzichtet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell