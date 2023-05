Polizei Mettmann

POL-ME: Automatensprengung in der Haaner Innenstadt - Haan - 235060

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Samstag (20.05.2023) kam es zu einer weiteren Automatensprengung im Kreis Mettmann.

Um 02:05 Uhr meldeten Passanten der Polizei Explosionsgeräusche an einer Bank im Bereich der Kaiserstraße in Haan. Drei maskierte Personen wurden hierbei beobachtet, wie sie die stark verwüstete Bankfiliale betraten und den mutmaßlich zuvor aufgesprengten Geldautomaten angingen.

Ein Zeuge, der sich mit seinem Fahrzeug den Tätern in den Weg stellen wollte, wurde hierbei mit einer Pistole bedroht und zum Wegfahren genötigt. Anschließend flüchteten sie mit einem schwarzen 1er BMW in Richtung A46 mit Beute in unbekannter Höhe. Die Täter konnten trotz intensiver Fahndungsmaß-nahmen, auch unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, bislang nicht gefasst werden.

Nach ersten Einschätzungen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr der Stadt Haan war die Statik des Gebäudes nicht betroffen.

Intensive Maßnahmen der Spurensicherung und kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden veranlasst und dauern derzeit noch an.

Ausdrücklich bittet die Polizei Zeugen solcher Straftaten darum, zum eigenen Schutz sich Tätern nicht in den Weg zu stellen, sondern unverzüglich und aus sicherer Entfernung die Polizei zu verständigen.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu den Tätern, dem Fluchtwagen und sonstigen verdächtigen Feststellungen im Bereich der Bank tätigen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129-93280 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell