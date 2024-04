Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.04.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Wenden

Um 12:41 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit eine 89-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw die Straße "Unter dem Berge" in Eschwege in Richtung Wiesenstraße. Als sie vorhatte, über einen dortigen Parkstreifen zu wenden, schätzte sie den Abstand zu einem dort geparkten Pkw Skoda falsch ein und fuhr mit ihrem Auto gegen das Heck. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Unfall beim Ausparken

Um 10:56 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 58-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw in der Thüringer Straße in Wanfried auszuparken. Dabei fuhr er mit seinem Auto gegen einen geparkten Pkw Ford, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Unfallflucht

Angezeigt wurde eine Unfallflucht, die sich bereits am 16.04.24 in der Schildgasse in Eschwege ereignet hat. Zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr wurde ein dort geparkter roter VW Up im hinteren linken Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. In diesem Bereich konnte noch weiße Farbspuren des verursachenden Fahrzeuges festgestellt werden. Der Pkw war in diesem Zeitpunkt auf einem "4er-Parkplatz" im Bereich eines Geldautomaten abgestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 17:25 Uhr wurde gestern Nachmittag in der Straße "Brückenland" in Sontra ein 43-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw angehalten und kontrolliert. Da der Verdacht auf den Konsum von berauschenden Mitteln bestand, wurde ein Test durchgeführt, der auf Opiate positiv verlief. Die Weiterfahrt wurde dementsprechend untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Witzenhausen

Unfall nach Missverständnis

Um 12:53 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 21-Jährige aus Hann. Münden mit ihrem Pkw in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Ein nicht bekannter Pkw-Fahrer hielt am rechten Fahrbahnrand an und gab der 21-Jährige Handzeichen. Hinter dem unbekannten Pkw-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 27-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf, die die Handzeichen falsch interpretierte, und an dem haltenden Pkw vorbeifuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen dem ausparkenden Pkw der 21-Jährigen und dem Pkw der 27-Jährigen. Von dem Fahrer des dritten Fahrzeuges sind weder Marke, Farbe noch Kennzeichen bekannt. Sachschaden: ca. 3000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Gegen Laterne gefahren

Um 17:24 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 38-Jähriger aus der Ukraine mit einem Lkw auf das Tankstellengelände in der Straße "Unter den Weinbergen" in Witzenhausen aufzufahren. Dabei beschädigte er mit dem Auflieger eine Laterne, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell