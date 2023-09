POL-NOM: Jagdwilderei

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 20.09.2023 entwendeten gegen 14:50 Uhr vier bislang unbekannte weibliche Personen aus einen Aquaristikgeschäft in der Walter-Poser-Str. in einem unbeobachteten Moment die Trinkgeldkasse sowie die Spendenkasse des Tierschutzes. Durch die Tat entstand ein Schaden von ca. 130 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Einbeck entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle Telefon: ...

