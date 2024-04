Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.04.24

Eschwege (ots)

Wildunfall

Um 21:55 Uhr befuhr gestern Abend ein 33-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Pkw die K 34 zwischen Weidenhausen und dem "Gut Mönchhof". Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 14:50 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege ein 59-Jähriger aus Witzenhausen auf einem E-Scooter fahrend angehalten und kontrolliert, da an dem Scooter auch kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 59-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs war. Der Test verlief positiv auf THC und Opiate, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Eine weitere Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel ereignete sich gestern Abend in der Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf. Gegen 21:00 Uhr wurde dort der Fahrer eines E-Scooters angehalten, da dessen Vorderlicht nicht richtig funktionierte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf den Scooter unter dem Einfluss von THC und Alkohol (Test: 0,7 Promille) führte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Kennzeichendiebstahl

Zwischen 09:00 Uhr und 14:50 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag von einem Pkw Mercedes, der in der Straße "Am Alten Gericht" in Eschwege geparkt war, das vordere Kennzeichen "EF-JY 786" samt Halterung abgeschraubt und entwendet. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

