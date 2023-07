Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Motorradfahrer alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Seewald (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer zugezogen, als er am Sonntagvormittag auf der Kreisstraße 4774 alleinbeteiligt verunfallte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 69-jährige Fahrer eines Suzuki Kraftrades um 11.50 Uhr die Kreisstraße 4774 von Besenfeld kommend über Schorrental in Richtung Erzgrube. Im Bereich einer Linkskurve kam er, aufgrund noch ungeklärter Ursache, von der Fahrbahn ab. In der Folge verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts ab und touchiert eine dort neben der Fahrbahn befindliche Stützmauer. Im weiteren Verlauf rutscht er mit seinem Motorrad mehrere Meter über die Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme, bis gg. 14.30 Uhr, gesperrt. Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.000 Euro.

