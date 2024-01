POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen/ Polizei hat Temposünder im Blick

Goch (ots) - In der Zeit von Donnerstag (11.01.2024) um 22:00 Uhr bis Freitag (12.01.2024) um 06:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Restaurant sowie in ein Gebäude, welches sich zurzeit im Umbau befindet, an der Straße Auf dem Wall ein. Die Unbekannten machten sich an einem Rolltor vom Südring her zu schaffen, um in die Baustelle einzudringen. An dem Restaurant brachen sie die Verriegelung der Glaseingangstür ...

mehr