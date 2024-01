Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Geparkter Opel Astra vorne links beschädigt

Geldern-Pont (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte auf der Ponter Dorfstraße am Freitag (12. Januar 2024) zwischen 06:30 Uhr und 12:15 Uhr einen geparkten Opel Astra. Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand in Richtung Heyerkirchweg in einer Parkbucht. Der Unbekannte touchierte den Opel vorne links und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang und / oder zum Verursacher nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

