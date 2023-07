Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/A7 - Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Etwa 25.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter sind das Resultat eines Unfalls auf der A7 bei Herbrechtingen von Donnerstag.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der A7 bei Herbrechtingen in Fahrtrichtung Würzburg. Bei der Anschlussstelle Niederstotzingen stockte der Verkehr. Deshalb musste ein 23-Jähriger stark abbremsen. Das bemerkte der 21-jährige Fahrer eines BMW zu spät. Er fuhr dem VW des 23-Jährigen in das Heck. Die nachfolgende 56-jährige Fahrerin eines BMW reagierte ebenfalls zu spät und fuhr dem Unfallverursacher in das Heck. Gleich erging es dem weiteren nachfolgenden Fahrer eines Seat. Dem 29-Jährigen gelang es ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und er fuhr der BMW-Fahrerin hinten auf. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 25.000 Euro. Der BWM der 56-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Auto. Der 23-jährige VW-Fahrer erlitt durch den Auffahrunfall leichte Verletzungen.

