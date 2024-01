Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Einbruch in Bäckerei/ Einbrecher entwenden Zigaretten und Tabak

Straelen (ots)

In der Nacht von Freitag (12. Januar 2024) auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt in eine Bäckerei an der Straße Zand. Durch einen provisorischen Holzeinsatz an der Eingangstür, der sich aufgrund eines Diebstahls im Dezember dort befand, gelangten die Täter ins Innere der Bäckerei. Sie griffen gezielt zu den Zigaretten sowie den Tabakwaren im Bereich der Verkaufstresen und flüchteten durch den Haupteingang in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

