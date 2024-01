Emmerich am Rhein (ots) - Am Donnerstag (12. Januar 2024) kam es zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr an der Örtlichkeit "Alter Markt" in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 53-jährige Halter einer weißen Mercedes Benz C-Klasse, musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel feststellen. Nach aktuellem Stand der ...

mehr