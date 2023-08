FW-M: Trambahn und Reisebus kollidieren (Maxvorstadt)

München (ots) - Donnerstag, 3. August 2023, 18.34 Uhr Stiglmaierplatz Mit Pfefferspray in der U-Bahn sind sechs Menschen verletzt worden. Mehrere Rettungswagen und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Bei einer Auseinandersetzung in der U-Bahn bekam ein 58-Jähriger Pfefferspray in die Augen. Umliegende Fahrgäste klagten über Atemwegsreizungen. Die U-Bahnwache meldete den Vorfall an die Polizei und die ...

mehr