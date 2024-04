Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Wildeck (ots)

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Wildeck auf der L3248

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstag, den 27.04.2024 gegen 17:20 Uhr auf der L3248 zwischen Wildeck-Richelsdorf und Wildeck-Obersuhl. Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Meiningen und ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeck befuhren die L3248 von Richelsdorf in Richtung Obersuhl. Die 59-jährige Autofahrerin beabsichtigte nach links auf die L3250a in Richtung Gerstungen abzubiegen. Der 67-jährige Autofahrer übersah hierbei die abbremsende Pkw-Fahrerin und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Hierdurch erlitt die Pkw-Fahrerin leichte Verletzungen. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 11.000EUR. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 27.04.24, gg. 23:00 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der BAB 4 zwischen Kirchheim und Eisenach im Bereich Wildeck Obersuhl. Dabei verlor ein 42-jähriger polnischer Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen VW und fuhr in die Leitplanke. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und an der Schutzplanke. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streife der Polizeistation Rotenburg fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkohleinfluss eingeleitet und nach erfolgter Blutentnahme und erbrachter Sicherheitsleistung wieder entlassen.

