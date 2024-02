LPI-J: Betrügern aufgesessen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Kurz vor halb drei Uhr ging am Freitag ein Alarm bei einer Sicherheitsfirma ein. Dieser rührte von einem Objekt im Hermsdorfer Waldsiedlungsmarkt. Kurz darauf trafen die eingesetzten Beamten vor Ort ein, konnten jedoch keine Personen mehr feststellen. Der oder die unbekannten Täter hatten sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude, in welchen mehrere Arztpraxen ansässig sind, verschafft. Durch das Eindringen richteten die Täter einen ...

