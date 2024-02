LPI-J: Gibt's hier denn keinen Lift? - Diebe entkommen unerkannt

Jena (ots) - Aus bisher noch ungeklärter Ursache verlor ein 56-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda am Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieser war auf der Bundesstraße in Richtung Wogau unterwegs. Trotz einer Intervention mittels Gegenlenken konnte der Pkw nicht auf der Straße gehalten werden, fuhr eine Böschung herunter, überschlug sich mehrfach und kam schlussendlich an einem Baum ...

