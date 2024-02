Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachts im Ärztehaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Kurz vor halb drei Uhr ging am Freitag ein Alarm bei einer Sicherheitsfirma ein. Dieser rührte von einem Objekt im Hermsdorfer Waldsiedlungsmarkt. Kurz darauf trafen die eingesetzten Beamten vor Ort ein, konnten jedoch keine Personen mehr feststellen. Der oder die unbekannten Täter hatten sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude, in welchen mehrere Arztpraxen ansässig sind, verschafft. Durch das Eindringen richteten die Täter einen Sachschaden in vierstelliger Höhe an. Augenscheinlich durch den ausgelösten Alarm abgeschreckt verließen die Unbekannten die Örtlichkeit wieder, ohne Beute, in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell