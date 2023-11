POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Verkehrsunfall mit Krankenfahrstuhl gesucht

Neubörger (ots) - Am Freitagmorgen kam es auf der Börgerstraße in Neubörger zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige war gegen 7.10 Uhr in einem BMW 1er auf der Gartenstraße unterwegs und bog nach rechts in die Börgerstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 52-Jährigen, die die Börgerstraße in Richtung Neubörger befuhr und aus ...

mehr