Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Schwerer Verkehrsunfall(Korrektur und Ergänzung)

Neubörger (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der Börgerstraße in Neubörger zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige war gegen 7.10 Uhr in einem BMW 1er auf der Gartenstraße unterwegs und bog nach rechts in die Börgerstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 52-Jährigen, die die Börgerstraße in Richtung Neubörger befuhr und aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Die VW-Fahrerin wurde aus ihrem Fahrzeug geschleudert, zudem fuhr eine 33-Jährige mit ihrem BMW X3 auf den VW auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag die 52-jährige VW-Fahrerin noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die beiden BMW-Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrbahn wurde im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell