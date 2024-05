POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024 im südlichen Kreisgebiet MK

Märkischer Kreis (ots) - Die Call-Center-Betrüger scheinen sich wieder die Telefonbücher im Märkischen Kreis vorgenommen zu haben: Am Dienstag und Mittwoch erzählten sie am Telefon mindestens einem Dutzend Bürgern im Märkischen Kreis ihre Räuberpistolen-Geschichten. Sie melden sich bei arglosen, meist älteren Bürgern am Telefon, geben sich als Polizei aus Die übliche Lügengeschichte handelt von festgenommen Einbrechern, die einen Zettel dabei hatten, auf dem auch ...

mehr