Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf Netto Parkplatz

Hildesheim (ots)

Sibbesse (geb). Am Freitag, 09.02.2024 zwischen 10:20 und 10:43 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto Marktes, Lindenhof 5 in 31079 Sibbesse eine Verkehrsunfallflucht. Der 57-jährige Geschädigte aus Sibbesse parkte seinen grauen BMW X5 ordnungsgemäß in einer markierten Parkfläche. Als dieser zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine eingedellte Beifahrertür fest. Ein Verursacher gab sich nicht zu erkennen, sodass die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" einleitete. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

