POL-PPWP: Ohne Licht unterwegs

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine in der Riesenstraße ansässige Bankfiliale einzubrechen. Eine Bankangestellte bemerkte den Einbruchsversuch am Folgetag, als sie Einbruchsspuren an dem in der Maurerstraße gelegenen Hintereingang feststellte. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es beim Hebelversuch blieb und der Täter offenbar nicht ins ...

