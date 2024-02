POL-HI: Brand in einem Bungalow in Elze

Hildesheim (ots) - Elze (See). In dem Zeitraum vom 07.02.2024, 06:00 Uhr bis zum 08.02.2024, 13:00 Uhr brachen unbekannte Täter einen Verteilerkasten auf und beschädigten das Schloss. Der tatbetroffene Verteilerkasten ist in Elze im Bereich Unter der Spielburg am Straßenrand aufgestellt. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen. Tel. ...

