POL-DADI: Pfungstadt, L3303, Verkehrsunfall, Kradfahrer schwer verletzt

Babenhausen (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Babenhausen hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die noch unbekannten Täter am Mittwoch, den 06.03.2024, zwischen 17:30 und 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus im Stadtteil Langstadt. Durch ein Aufhebeln beschädigten sie die Terrassentür und gelangten so in das Innere. Was sie ...

