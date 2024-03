Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Babenhausen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Babenhausen hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die noch unbekannten Täter am Mittwoch, den 06.03.2024, zwischen 17:30 und 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus im Stadtteil Langstadt. Durch ein Aufhebeln beschädigten sie die Terrassentür und gelangten so in das Innere. Was sie erbeuteten ist bislang nicht abschließend geklärt. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitpunkt festgestellt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei Darmstadt (Kommissariat 21/22) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell