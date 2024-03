POL-DADI: Ober-Ramstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) - Drei Fahrzeuge gerieten in der Nacht zum Donnerstag (07.03.) in das Visier von Kriminellen. Unbekannte verschafften sich Zugang in die Innenräume der Autos, die alle in der Ponsstraße abgestellt waren. Die Täter ließen unter anderem Bekleidung mitgehen. Vermutlich waren die Fahrzeuge nicht verschlossen. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer ...

mehr