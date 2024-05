Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher flüchtet über Dächer/ Schlag gegen Auto/ Fahrrad und Vogelhaus gestohlen

Menden (ots)

Im letzten Moment konnte ein Einbrecher heute Nacht über ein Hausdach am Fasanenweg vor der Polizei flüchten.

Aufmerksame Nachbarn hatten gegen 4.30 Uhr verdächtige Geräusche vom Grundstück nebenan gehört und die Polizei informiert. Die Beamten entdeckten Einbruchspuren an Fenster und Türen und schauten sich in der Umgebung um. Um 5.15 Uhr wurde ein anderer Nachbar durch lautes Poltern auf seinem Dach wach. Er sah, wie eine Person über sein Dach kletterte und in Richtung Mörikestraße weglief. Die Polizeibeamten machten sich an die Verfolgung und sammelten unterwegs diverse Gegenstände ein, die der Täter unterwegs verloren hatte. Zu den Fundstücken gehörten unter anderem Zigaretten und eine Schachtel mit weißem Pulver - vermutlich Drogen. Wie sich herausstellte, kletterte der Einbrecher ungefähr beim Eintreffen der Polizei aus einem Dachfenster aus dem Haus, in das er eingebrochen war, und kletterte auf das Nachbargebäude. Bei der folgenden Nahbereichsfahndung konnte kein Tatverdächtiger entdeckt werden. Die Polizei stellte die Fundstücke sicher und sicherten Spuren. Der Unbekannte ist nach Zeugenaussagen klein und schmächtig und hat einen kurzen Bürstenhaarschnitt. Die Hausbewohner waren nicht zu Hause. Deshalb konnten in der Nacht keine Informationen zur möglichen Beute gemacht werden. Die Polizei dankt den aufmerksamen Nachbar für die schnelle Reaktion!

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag kurz nach 16 Uhr an der Straße Oberoesbern mit der Hand gegen ein vorbeifahrendes Auto geschlagen. Als die Fahrerin anhielt, beschimpfte und beleidigte der Unbekannte die Frau und behauptete, sie habe ihn angefahren. Die Fahrerin bot an, Polizei und Rettungswagen zu rufen. Weil der Mann jedoch weiter üble Beschimpfungen und massive Bedrohungen ausgestoßen habe, habe sie es vorgezogen, zunächst den Ort zu verlassen. Aus sicherer Entfernung wählte sie die 110. Der Mann war nicht mehr aufzufinden. Die Polizei (Tel. 9199-0) bittet den Betroffenen, sich zu melden, und sucht nach Zeugen.

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen wurde aus einem Keller an der Lohmühle ein Fahrrad vom Typ Ghost Hybrid gestohlen. Es war nach Angaben des Eigentümers mit einem Schloss gesichert.

Aus einem Garten am Alten Bösperder Weg wurde am Mittwochmorgen zwischen 7.45 und 8.30 Uhr ein hochwertiges, mit Kupfer gedecktes Vogelhäuschen gestohlen.

(cris)

