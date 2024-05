POL-MK: Öl-Diebe an Tankstelle

Hemer (ots) - Am Vogelweg wurde in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 23 und 2.30 Uhr, in einen Pkw eingebrochen. Unbekannte ramponierten Griff und Schloss der Fahrertür. Aus dem Beifahrerfußraum wurden zwei Sporttaschen mit Kleidung entwendet; aus der Mittelkonsole ein Schlüsselbund sowie Rechnungen, aus denen die Anschrift des Halters hervorging. Die Polizei nahm noch in der Nacht eine entsprechende Anzeige vor Ort ...

