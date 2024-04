Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen und einem Verstorbenen.

Nieheim (ots)

Zur Unfallzeit befährt eine 37-jährige VW-Tiguan-Fahrerin die L951 absteigend, aus Richtung Himmighausen kommend in Richtung Merlsheim. Der Pkw ist mit insgesamt vier Personen besetzt. Gleichzeitig befährt ein 27-jähriger Ford-Kuga-Fahrer die L755 absteigend, von Nieheim in Richtung Erpentrup. Weiterhin befährt ein 68-jähriger BMW- Krad-Fahrer die L755 aufsteigend, aus Erpentrup kommend in Richtung Nieheim. Die L951 ist im Kreuzungsbereich der L755 durch Zeichen 206 StVO (STOP-Zeichen) untergeordnet. Die Pkw-Fahrerin missachtet im Kreuzungsbereich die Vorfahrt des Pkw- Fahrers. Durch den Zusammenstoß werden beide Fahrzeuge in eine Rotation im Uhrzeigersinn versetzt. Der Pkw-Fahrer wird mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geschleudert und kollidiert dort mit dem Krad-Fahrer. Der Krad-Fahrer verstirbt nach erfolgloser Reanimation an der Unfallstelle. Es wurden in den beiden PKW insgesamt 5 Personen verletzt und diese in die umliegenden Krankenhäuser zur Behandlung eingeliefert. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Das VU-Team der Polizei Paderborn und ein Gutachter waren zur Unfallaufnahme eingesetzt. Es wurden alle Fahrzeuge sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell