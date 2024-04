Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Bad Driburg (ots)

Bereits am Samstag, 23. März, gegen 12 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Erich-Klausener-Straße in Bad Driburg ein Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Bad Driburgerin öffnete die Fahrertür ihres Pkw. Dabei schlug die Tür, vermutlich durch eine Windböe, gegen den daneben stehenden Pkw. Am geparkten Pkw enstand ein geringer Schaden. Die 36-Jährige entfernte sich zunächst vom Unfallort, jedoch suchte sie am nächsten Tag eine Polizeiwache auf, um den Verkehrsunfall zu melden. Jetzt sucht die Polizei den beschädigten Pkw. Es könnte sich dabei um einen dunklen VW handeln. Der Fahrzeugführer wird gebeten, mit dem beschädigten Pkw bei der nächsten Polizeiwache vorstellig zu werden./rek

