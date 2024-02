Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240226-5: Polizeifahndung nach Einbrechern - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Aufmerksame Zeugin alarmierte Polizei

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei 18- bis 25-jährigen Unbekannten, die am Samstagnachmittag (24. Februar) in ein Haus in Kerpen-Sindorf eingebrochen sind. Die Männer seien etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Einer der Einbrecher habe eine athletische Statur und soll zur Tatzeit graue Turnschuhe mit weißer Sohle getragen haben. Sein schlanker Komplize sei mit einer grauen Jacke, einer hellblauen Jeans und grünen Sportschuhen mit weißer Sohle bekleidet gewesen. Der dritte Täter sei hager, habe dunkle, schulterlange, wellige Haare und habe einen weißen Kapuzenpullover getragen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 810 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 14.45 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei den Einbruch in das Haus an der Straße "Am Kolvermaar". Drei Verdächtige sollen sich zunächst vor dem Grundstück aufgehalten haben. Kurze Zeit später habe die Zeugin die Unbekannten in Richtung des Spielplatzes an der Straße "Am Keuschenend" davonlaufen sehen. Die Beamten nahmen umgehend die Fahndung auf. Weitere Polizisten fuhren zum Tatort, befragten Zeugen und sicherten Spuren am Tatort. Dabei stellten die Uniformierten fest, dass die Täter eine Tür zum Haus aufgebrochen und einige Zimmer durchwühlt hatten. Ob die Einbrecher Beute machten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell