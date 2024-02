Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240226-4: Drei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In zwei Fällen Blutproben entnommen

Polizisten kontrollierten am vergangenen Wochenende drei Autofahrer, die laut ersten Erkenntnissen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. In einem Fall ließen die Beamten eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Alkohol entnehmen, in einem anderen Fall ordneten sie eine Blutprobe wegen des Verdachts des Drogenkonsums an.

Am Freitag (23. Februar) um 9 Uhr kontrollierten Polizisten in Bergheim-Zieverich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes einen 29-Jährigen in einem VW. Recherchen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen des Gesprächs ergab sich der Verdacht auf Drogenkonsum bei dem Autofahrer. Ein durchgeführter Vortest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Die Beamten ließen auf Anordnung in einem Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen.

Am Samstag (24. Februar) um 17.30 Uhr führten Polizisten in Frechen auf der Sternengasse eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei stoppten sie einen Autofahrer (31). Sie stellten fest, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Am Sonntag (25. Februar) kontrollierten Beamte im Bereich der Kitschburgstraße in Bergheim gegen 16 Uhr den Fahrer (56) eines Ford. Der 56-Jährige ist laut ersten Erkenntnissen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten nahmen zudem Alkoholgeruch aus dem Innern des Autos wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Auf einer Polizeiwache entnahm ein Arzt auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe.

Alle drei Fahrer müssen sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zwei (29, 56) von ihnen stehen zudem im Verdacht, ein Auto geführt zu haben, obwohl sie unter dem Einfluss von Drogen beziehungsweise Alkohol standen.

Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell