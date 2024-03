POL-HX: Brand einer Industriehalle

Höxter (ots) - Am Freitag, 22. März. kam es in der Zeit von 12.45 bis 16.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Gartenstraße in Höxter wurde ein am Straßenrand geparkter weißer Twingo an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Nach dem vorhanden Schadensbild könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen E-Scooter oder Fahrrad handeln. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter unter der ...

