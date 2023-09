Polizei Köln

POL-K: 230919-2-K Dank polizeilicher Videobeobachtung Diebin aufgehalten

Köln (ots)

Mitarbeiter der polizeilichen Videobeobachtung haben am Dienstagmorgen (19. September) eine mutmaßliche Diebin in Köln-Kalk überführt. Gegen 5 Uhr war die 40 Jahre alte Frau dabei beobachtet worden, wie sie in der Trimbornstraße in einen unverschlossenen Citroen Kastenwagen einstieg und diesen nach Beute durchsuchte. Alarmierte Einsatzkräfte erwischten die Frau, die sich einen Rucksack aus dem Auto gegriffen hatte, noch im Wagen und nahmen sie vorläufig fest. (cr/iv)

