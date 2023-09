Polizei Köln

POL-K: 230918-6-K/BN Gestohlene Pedelecs an Eigentümer ausgehändigt - Mutmaßliche Diebe in Wohnung gestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat zwei mutmaßliche Fahrraddiebe (37, 43) am Donnerstagmorgen (14. September) in Köln-Ensen gestellt und den Jüngeren der beiden Brüder festgenommen. Sie stehen im Verdacht, hochwertige Fahrräder, Pedelecs und einen E-Scooter gestohlen und diese unter anderem auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten zu haben. Der 37-jährige hat keinen festen Wohnsitz und wurde bereits mit Haftbefehl aufgrund eines Betäubungsmitteldelikts gesucht.

Ein Bonner (56) hatte den Diebstahl seiner beiden Pedelecs angezeigt und den Hinweis gegeben, dass die mit einem Ortungschip ausgestatteten Zweiräder in Köln auf dem Marktplatz am Elsterweg geortet wurden. Dort hatten die Einsatzkräfte die mit einem Schloss aneinander geketteten Fahrräder aufgefunden.

Ermittlungen führten die Beamten zu der nahegelegenen Wohnung des 43-Jährigen, vor dessen Eingangstür zwei weitere hochwertige Fahrräder sowie der E-Scooter standen. Eines dieser Fahrräder war bereits aufgrund eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung trafen die Beamten die beiden Brüder an. In einem Rucksack fanden die Polizisten ein durchgeschnittenes Fahrradschloss, das nach derzeitigem Ermittlungsstand dem 56-jähriger Geschädigten gehört, sowie einen Bolzenschneider und einen Schraubendreher. Darüber hinaus war der passende Schlüssel für das Schloss, mit welchem die Fahrräder am Marktplatz abgeschlossen waren, ebenfalls in der Wohnung.

Die Brüder müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, Hehlerei und Betrug verantworten. Dem 56-Jährigen händigten die Einsatzkräfte seine zwei Pedelecs vor Ort wieder aus. (ph/cs)

