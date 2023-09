Polizei Köln

POL-K: 230918-5-K Fußgänger bei Verkehrsunfall in Ehrenfeld schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzen Fußgänger (26) am Sonntagabend (17. September) in Köln-Longerich suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher.

Eigenen Angaben zufolge war der 26-Jährige gegen 20.30 Uhr auf der Militärringstraße in Richtung Bocklemünd unterwegs. In Höhe der Einmündung Kiesweg soll ihn dann ein Unbekannter in einem dunklen Wagen beim Überqueren des Kiesweges erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen haben. Zuvor soll der Gesuchte an der Einmündung nach rechts in den Kiesweg abgebogen sein. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, nachdem er sich zunächst zu Bekannten nach Köln-Ehrenfeld geschleppt hatte.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Pkw und dessen Fahrer/in geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden. (sw/kk)

