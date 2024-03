Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots)

Am 17.03.2024, gegen 20:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Oberen Hochstraße (L116) in Bexbach (OT Oberbexbach). Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte, vermutlich beim Rangiervorgang, mit der Hecke des Anwesens 131 in der Oberen Hochstraße. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen dunklen PKW.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

