Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 10.03.2024, gegen 02:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Bexbacher Straße (B 423) in Homburg. Demnach befuhren der Fahrer eines VW Golfs und der Fahrer einer Mercedes Benz C-Klasse (beide HOM-Kreiskennzeichen) nebeneinander die Bexbacher Straße in Fahrtrichtung Bexbach. Unmittelbar nach der dortigen Eisenbahnbrücke soll ein Fußgänger von links kommend auf die Fahrbahn getreten sein, sodass der Fahrer des VW Golfs nach rechts auswich und in der Folge mit der daneben befindlichen C-Klasse kollidierte. Der unbekannte Fußgänger habe sich in der Folge fußläufig in Richtung der Homburger Innenstadt entfernt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell