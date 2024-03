POL-HOM: Entsorgung von Asbestplatten in Homburg

Homburg (ots) - In der Nacht vom 13.03.2024, 22:00 Uhr, auf den 14.03.2024, 07:45 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug in der Weddinger Straße in Homburg Erbach. Ein bislang unbekannter Täter begibt sich im Tatzeitraum an das vor Anwesen 8 geparkte Fahrzeug (schwarzer Audi A 4). In der Folge verschafft sich der Täter durch Einwerfen der Fahrerscheibe Zugang zum Fahrzeuginnenraum und entwendet die ...

