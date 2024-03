POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Polizeiinspektion Homburg

Am 11.03.2024, gegen 21:17 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Talstraße, in Höhe des Christian-Weber-Platzes, in Homburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim rückwärtigen Ausparken die Fahrzeugfront eines geparkten schwarzen Mercedes mit Zweibrücker Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen dunklen PKW mit Homburger Kreiskennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

