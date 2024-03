Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme der Fahndung - Motorrad wieder aufgefunden

Homburg (ots)

Auf die Pressemitteilung vom 06.03.2024 hin, in der nach einem gestohlenen Motorrad der Marke Honda CBF1000FA gesucht wurde, welches aus einer Tiefgarage in Homburg-Erbach entwendet wurde, meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei Homburg, die das gestohlene Motorrad in Homburg-Erbach festgestellt hatte. Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Das Motorrad konnte allerdings zwischenzeitlich durch die Polizei dem Eigentümer zurückgegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell