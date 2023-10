Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Fützen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gegenstände aus Auto entwendet (20.10.2023)

Blumberg (ots)

Ein unbekannter Dieb hat sich am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr an mehreren Autos, die in der Straße "Am Bohlwald" geparkt waren, zu schaffen gemacht. Aus einem Ford klaute der Unbekannte eine Sporttasche, welche die Besitzerin später mit dem kompletten Inhalt im Bereich der Mehrzweckhalle in Fützen wiederfinden konnte. Aus anderen Autos, die der Unbekannte ebenfalls durchsuchte, klaute er nach bisherigen Feststellungen nichts. Die Polizei bittet Zeugen, denen zur Tatzeit eine verdächtige Person im Bereich der Straße "Am Bohlwald" aufgefallen ist, sich bei der Polizei in Blumberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell