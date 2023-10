Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Buchenberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und abgehauen (22.10.2023)

Königsfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag, 23.10.2023, zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr in Buchenberg einen Suzuki Swift beschädigt. Das Fahrzeug des Geschädigten stand auf dem Parkplatz der Ortsverwaltung in der Straße "Dörfle". Am Auto entstand Lackschaden, der sich vom linken Kotflügel bis zur hinteren linken Tür erstreckte. Dieser beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

