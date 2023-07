Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbrüche in der Neckarstadt und Käfertal

Mannheim (ots)

In der Neckarstadt, in der Ackerstraße, gelangten am Donnerstag, in der Zeit von 13 Uhr und 15 Uhr ein oder mehr bislang unbekannte Täter in eine im Erdgeschoss befindliche Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in dem sie die rückseitig gelegene Balkontür aufhebelten. Nachdem der oder die Täter Zugang zur Wohnung erlangt hatten, wurde ein Zimmer der Wohnung durchwühlt. Es wurde Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie mehrere Schmuckstücke entwendet.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in Käfertal in den Abendstunden, zwischen 21:40 Uhr und 23:00 Uhr in der Neustadter Straße in einem Mehrfamilienhaus. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich durch die im 3. Stock gelegene Wohnungstür Zutritt und durchwühlten ebenfalls ein Zimmer der Wohnung. Auch hier wurde Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entwendet.

Die Spezialisten der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Mannheim werten die Spurenlage aus, die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell