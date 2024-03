POL-SE: Kreis Pinneberg - Diebstahl von Ortsschildern - Polizei sucht Zeugen - Folgemeldung

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (09.03.2023) sind entlang der Neue Straße mehrere mutwillige Beschädigungen an geparkten Personenkraftwagen polizeilich bekannt geworden. Nach Aussagen der Geschädigten müssten die Sachbeschädigungen in einem Zeitraum von Freitag gegen 19:30 Uhr bis zum Folgetag gegen 12:30 Uhr geschehen sein. Eine unbekannte Täterschaft zerkratzte ...

mehr