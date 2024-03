Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Mettmann

Monheim am Rhein

Hilden - 2403046

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Mettmann ---

Am Dienstag, 5. März 2024, kam es an der Flurstraße in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines Opel Karl befuhr gegen 14:10 Uhr die Flurstraße in Richtung Erkrath, als ihr ein Auto in Höhe der Hausnummer 15 von hinten auffuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich in seinem dunklen SUV, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Am Dienstag, 27. Februar 2024, kam es an der Dresdner Straße in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Fiat Punto parkte gegen 16:40 Uhr in Höhe der Hausnummer 38. Als sie gegen 18 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher hatte sich entfernt ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In der Zeit zwischen Donnerstag, 7. März 2024, und Freitag, 8. März 2024, kam es an der Augustastraße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin parkte ihren grauen Porsche Cayenne E-Hybrid am Donnerstag gegen 17:30 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 28. Als sie am nächsten Morgen gegen 8:55 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher hatte sich entfernt ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit zwischen Mittwoch, 6. März 2024, und Donnerstag, 7. März 2024, kam es an der Sandstraße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin parkte ihren weißen Mitsubishi GK0 am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 39. Als sie am nächsten Morgen gegen 7:30 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher hatte sich entfernt ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Am Samstag, 9. März 2024, kam es auf dem Parkdeck eines Lebensmitteleinzelhändlers an der Friedrichstraße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer parkte seinen grauen Audi Q7 gegen 12:10 Uhr. Als er gegen 13 Uhr zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher hatte sich entfernt ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

