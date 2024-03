Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2403043

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Samstagmorgen, 9. März 2024, kam es gegen kurz nach 6 Uhr zu einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Haberstraße in Velbert. Bislang unbekannte stemmten augenscheinlich eine Wand auf, um an die dahinter gelegenen Kupferrohre zu gelangen. Insgesamt wurden circa zwei Tonnen Kupfer entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

Am Sonntag, 10. März 2024, kam es in der Zeit zwischen 13 Uhr bis 20:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sachsenstraße in Heiligenhaus. Unbekannte verschafften sich augenscheinlich durch die Wohnungstür Zutritt zu dieser. Die Wohnung wurde delikttypisch nach Wertgegenständen durchsucht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde ein Fernseher sowie eine Spielekonsole entwendet.

In der Zeit zwischen Freitag, 8. März 2024, 18:10 Uhr, bis Samstag, 9. März 2024, 9:20 Uhr, kam es in Heiligenhaus auf der Hauptstraße zu einem Einbruch in einen Friseursalon. Unbekannte verschafften sich durch die Eingangstür Zutritt zu dem Geschäftsraum. Es wurde Kosmetika und circa 100 Euro Bargeld entwendet.

Am frühen Sonntagmorgen, 10. März 2024, kam es gegen 3 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk an der Rheinlandstraße in Heiligenhaus. Der hinzugezogene Polizeihubschrauber fahndete nach drei männlichen Personen im Alter von circa 20 Jahren, die zuvor versucht hatten, in den Kiosk einzubrechen. Alle drei Personen waren dunkel gekleidet, zwischen 1,70 -1,80 Meter groß und trugen eine Kapuze. Einer der Täter war mit einer blauen OP- Maske vermummt. Es kam zu keinem Schaden an dem Gebäude. Die Täter flüchteten in den nahegelegenen Thormählenpark und konnten trotz ausgiebiger Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In der Zeit zwischen Samstag, 17. Februar 2024, 15 Uhr, bis Samstag 9. März 2024, 16 Uhr, kam es in Wülfrath an der Bergerstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich augenscheinlich durch ein Fenster Zutritt zum Haus. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss wurden delikttypisch nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute liegen aktuell nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit zwischen Freitag, 8. März 2024, 12 Uhr, bis Samstag, 9. März 2024, 10:30 Uhr, kam es in Ratingen an der Fester Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Balkontür der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung Zutritt zu dieser. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Angaben zur Tatbeute vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Freitagabend, 8. März 2024, kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Niederschwarzbach" in Mettmann. Bislang Unbekannte verschafften sich augenscheinlich durch die Terrassentür Zutritt zum Haus. Die gesamten Räumlichkeiten wurden delikttypisch nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute liegen aktuell nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitag, 8. März 2024, kam es in der Zeit zwischen 5 Uhr bis 13 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Krummstraße in Monheim am Rhein. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Es wurden mehrere Schlüssel sowie ein Motorrad der Marke BMW, welches sich in der Garage befunden hatte, entwendet. Die BMW-Maschine Typ F-800 R, welches auf eine Bekannte des Wohnungsinhaber zugelassen ist, wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

