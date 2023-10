Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudewand eingestürzt

Reutlingen (ots)

Hechingen (ZAK): Gebäudeteileinsturz

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es in der Nacht zum Sonntag gekommen, nachdem in der Wiesenstraße ein Wohngebäude teilweise eingestürzt ist. Gegen 22 Uhr meldeten Anwohner über Notruf einen lauten Knall und austretendes Wasser aus einem Wohngebäude. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte festgestellt werden, dass es aus bislang nicht geklärter Ursache zum Einsturz einer kompletten Hauswand eines Einfamilienhauses kam. Die Trümmerteile fielen gegen das Nachbargebäude, wodurch beide Häuser unbewohnbar wurden. Zum Unglückszeitpunkt waren die drei Bewohner des Einsturzhauses nicht anwesend, konnten aber telefonisch erreicht werden. Die Nachbarn waren zwar zu Hause, konnten aber unverletzt ihr Haus verlassen. Zur Bewältigung der Einsatzlage waren die Feuerwehr mit den Abteilungen Sickingen und Hechingen mit 35, sowie das THW mit neun und der Rettungsdienst mit elf Einsatzkräften vor Ort. Zur statischen Prüfung der Gebäude wurde ein Sachverständiger beauftragt und kam vor Ort. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücksfalles dauern an. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 150.000 Euro belaufen.

