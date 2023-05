POL-NOM: Diebstahl von Kraftstoff

Uslar (ots) - USLAR (ke) BUNDESSTRASSE 241, 23.05.2023, 11:40 Uhr Ein 89-jähriger PKW-Fahrer aus Paderborn befuhr die Bundesstraße 241 aus Richtung Lauenförde kommend in Richtung Amelith. In einer Rechtskurve "Höhe Winnefeld" stieß er, aus bisher ungeklärter Ursache, mit dem entgegenkommenden Trailer eines 36-jähriger Gespann-Fahrer aus Hofgeismar zusammen. Der PKW des 89-jährigen war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR. Rückfragen ...

